إلغاء التجمعات والمآتم في طبرق بسبب «كورونا»

مدينة طبرق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، اليوم السبت، لسكان المدينة إلغاء التجمعات وعدم إقامة المآتم «لخطورة الموقف داخل المدينة وانتشار فيروس كورونا بسرعة مخيفة، آخرها لسيدة حالتها حرجة نقلت العدوى من مأتم».

وطالب بوالخطابية في الإعلان الذي نشره المجلس البلدي طبرق عبر صفحته على «فيسبوك» أصحاب المآتم بقبول التعزية بالهاتف أو بأي وسيلة اتصالات، منعًا لنقل وانتشار المرض، داعيًا المواطنين إلى التعاون والالتزام.

كما طالب رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق وسائل الإعلام المسموعة والمرئية بإذاعة هذا الإعلان.

وتقدم المجلس التسييري لبلدية طبرق بالشكر الجزيل لكل من: «عائلة بوشويشنة» من قبيلة القطعان، وعائلة الهين من قبيلة المنفة، وقبيلة السنينات، لإلغاء المآتم والتجمعات في حالات وفاة حدثت اليوم وقبولهم التعازي بالهاتف وبكل وسائل الاتصال المتاحة.

وشكرت بلدية طبرق هذه العائلات بتطبيق التعليمات الصادرة من المجلس التسييري بسبب ما تمر به المدينة من خطورة بسبب تفشي وارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا»، مقدمًا تعازيه لهذه العائلات.

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وأكدت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في البلدية إلى 14 حالة، وذلك بعد تسجيل أربع إصابات جديدة أمس الجمعة.