ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في طبرق إلى 14 حالة

مدينة طبرق. (الإنترنت)

أكدت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلدية إلى 14 حالة، مشيرة إلى تسجيل 4 إصابات جديدة.

وقال المكتب الإعلامي للجنة «إن المصابين الأربعة هي حالات جديدة وليست مخالطة مما يجعلنا نرفع حالة الحذر الشديد بالأماكن العامة والخاصة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية».

وأضاف المكتب أن هناك تزايدا كبيرا في عدد الحالات بالمدينة، لافتا إلى أنه «في أقل من أسبوع وصل العدد إلى 14 حالة ما بين مخالطة وغيرها»، مؤكدا حجزهم بمقر الحجر الصحي بمدخل المدينة الغربي تحت رقابة عدد من الأطباء المختصين في الأمراض الباطنية والصدرية والتنفسية.

ونبه المكتب الإعلامي للجنة الطبية الاستشارية في طبرق إلى أن المرحلة القادمة «ستكون صعبة وحرجة لأن الناس غير مهتمين بالتباعد الاجتماعي وغير مقتنعين بالمرض، وهذا ما يجعلهم يتواصلون مع أهلهم وأقاربهم خلال فترة عيد الأضحى المبارك».