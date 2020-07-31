وصول 157 مهاجراً إلى إيطاليا ورصد ثلاثة قوارب بالمياه الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 يوليو 2020, 07:05 مساء
مهاجرون في جزيرة لامبيدوزا بجنوب إيطاليا يوم الجمعة، 24 يوليو 2020. (رويترز)

أعلنت مصادر أمنية إيطالية وصول مجموعة مؤلفة من 157 مهاجراً الليلة الماضية إلى سواحل البلاد، مشيرة إلى رصد ثلاثة قوارب أخرى تقل مهاجرين في المياه الليبية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» اليوم الجمعة.

وقالت المصادر الأمنية إن «بعض القوارب التي كان على متنها مهاجرون، انطلقت من على السواحل الليبية بين مساء أمس وصباح اليوم. غادر قارب من المنطقة الساحلية شرق أبو كماش»، شمال غرب ليبيا، مؤكدة «الإبلاغ عن سفينتين أخريين في المياه الليبية، إحداهما على متنها 17 شخصًا، بينما تحمل الأخرى 15».

أما بالنسبة للمهاجرين الذين هبطوا أمس، أكدت المصادر «انتشال ما مجموعه 157 شخصا» من بينهم «81 مهاجرا في المياه قبالة لامبيدوزا»، بينما «رسا 68 مهاجراً بشكل مستقل على سواحل جزيرة كابو ريزوتّو» في حين «تم تعقب 8 مهاجرين على شاطئ بانتيليريا»، في وسط المضيق البحري الفاصل بين صقلية وتونس، بحسب «آكي».

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