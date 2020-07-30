سفير روسيا في مصر يؤكد عدم نية بلاده إنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يوليو 2020, 11:21 صباحا
قطعة من الأسطول البحري الروسي. (الإنترنت)

أعلن سفير روسيا لدى مصر، غيورغي بوريسينكو، أن روسيا لا تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا، مؤكدا عدم إرسال طلبات ذات صلة إلى السلطات الليبية.

وقال بوريسينكو: «ليس لدى روسيا مثل هذه الخطط. لم تقدم أي طلبات من الجانب الروسي للسلطات الليبية لإنشاء أي قاعدة عسكرية أو قاعدة بحرية»، حسبما نقلت وكالة «سبوتنيك»، اليوم الخميس.

وحذر وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا في وقت سابق من إنشاء روسيا قواعد في سرت والجفرة، مطالبا بضرورة عرقلة خطط موسكو في هذا الصدد.

في المقابل، أكدت وكالة «رويترز»  في 15 يونيو الماضي إجراء تركيا محادثات مع حكومة الوفاق لبحث إمكانية استخدام أنقرة قاعدة الوطية الجوية (145 كلم جنوب غرب طرابلس)، وقاعدة مصراتة البحرية.

ونقلت الوكالة عن مصدر لم تمسه أن «استخدام تركيا الوطية... على جدول الأعمال»، مرجحًا «أن تستخدم تركيا قاعدة مصراتة البحرية»، معتبرة أن مساعي أنقرة خطوة على طريق تثبيت وجود تركي دائم في منطقة جنوب المتوسط، مشيرة إلى عدم اتخاذ «قرارات نهائية بعد بشأن الاستخدام التركي العسكري المحتمل» للقاعدتين.

واستعادت القوات التابعة لحكومة الوفاق، السيطرة على قاعدة الوطية الجوية من القوات التابعة للقيادة العامة في 18 مايو الماضي.

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