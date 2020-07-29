حزب العدالة والبناء يدعو لتكثيف الجهود في مكافحة الفساد

شعار حزب العدالة والبناء. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا حزب العدالة والبناء، اليوم الأربعاء، إلى تكثيف الجهود في مكافحة الفساد، معربا عن قلقه من «استمرار تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين في مختلف المجالات وتفاقم الأزمات التي تمس حقوقهم الأساسية نتيجة الإهمال والفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة».

واعتبر الحزب في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك» أن «أن الوقت قد حان لتكثيف كل الجهود لمحاربة الفساد»، مشيدا بجهود المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا في هذا الصدد، و«بدعوته لمحاربة الفساد ومساعيه الواضحة في بناء الوزارة وضبط الأمن وإنفاذ القانون».

وثمن الحزب «دور كل الجهات التي تعمل في هذا الاتجاه»، داعيا «كل مؤسسات الدولة إلى انتهاج الشفافية والعمل المشترك على محاربة كل مظاهر الفساد وإبعاد ومحاسبة كل المتورطين، وتفعيل القضاء والأجهزة ذات العلاقة».

كما دعا الحزب المجلس الرئاسي والجهات الرقابية «إلى القيام بدورهم واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إصلاح المنظومة الحكومية ومحاربة الفاسدين»، وطالب منظمات المجتمع المدني والأحزاب والشخصيات السياسية بالتصامن والتلاحم لمواجهة كابوس الفساد الذي يهدد بناء الدولة ويعرقل عمل الوزارات والمؤسسات المختلفة في القيام بمهامها وتقديم خدماتها للمواطنين.