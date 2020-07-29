«الرئاسي» يقرر إنشاء مستشفى للطب الوقائي بقاعدة معيتيقة

غرفة عزل متنقلة بمركز العزل الصحي في قاعدة معيتيقة. (أرشيفية: وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني)

قرر المجلس الرئاسي إنشاء مستشفى للطب الوقائي داخل المقر المخصص للعزل الصحي بقاعدة معيتيقة العسكرية شرق العاصمة طرابلس، وفق ما أعلنته وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الصحة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن مستشفى الطب الوقائي سيكون بسعة 100 سرير، وسيكون تابعًا لوزارة الصحة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وفق قرار إنشاء المستشفى الصادر عن المجلس الرئاسي رقم (464) لسنة 2020 الصادر في 17 يوليو الجاري.

وأضافت أن الوكيل العام لوزارة الصحة، محمد هيثم عيسى، أصدر قرارًا في 23 يوليو الجاري، بتكليف محمد عمر محمد الجبو مديرًا عامًا لمستشفى الطب الوقائي.