تسجيل أول إصابة بـ«كورونا» في بلدية الزاوية الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 يوليو 2020, 02:35 مساء
شعار بلدية الزاوية الجنوب، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بلدية الزاوية الجنوب تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلدية.

وأوضحت أن الحالة لأحد المواطنين في محلة بئر الغنم، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

ودعت البلدية الأهالي إلى عدم التهاون بالإجراءات الوقائية من الفيروس، وأخذ الأمر على محمل الجد، وتطبيق ضوابط السلامة الصحية، وأولها التباعد الاجتماعي والتقليل من الاختلاط، خصوصا خلال فترة عيد الأضحى.

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت تسجيل عدد من البلديات إصابات بالفيروس لأول مرة، فبالإضافة إلى الزاوية الجنوب، شهدت أيضا طبرق ودرنة وتوكرة اكتشاف حالات خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي مؤتمر صحفي أمس، قال رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا التابعة لحكومة الوفاق، الدكتور خليفة البكوش، إن ليبيا دخلت إلى المستوى الوبائي الرابع، وهي «مرحلة الانتشار المجتمعي».

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