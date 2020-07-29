عقيلة يبحث مع رئيس مجلس النواب الأردني مبادرته لحل الأزمة الليبية

لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونظيره الأردني في عمان، 29 يوليو 2020، (وال بنغازي)

أجرى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الأربعاء، مباحثات مع نظيره الأردني عاطف الطراونة، حول مبادرته لحل الأزمة الليبية، خلال زيارته عمان.

وتناول عقيلة تداعيات الأزمة الليبية على المنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين، حسب تصريحات المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي لوكالة الأنباء الليبية في بنغازي. إن المستشار عقيلة

عقيلة يؤكد احترام ليبيا لالتزاماتها الدولية

وتضمنت المباحثات «المبادرة التي أطلقها عقيلة لإنهاء الأزمة الليبية، والتي توجت بإعلان القاهرة، الذي يفضي لإنهاء حالة الانقسام وفقا لمخرجات مؤتمر برلين».

وأكد عقيلة احترام ليبيا جميع عقودها والتزاماتها الدولية، مشددا على ضرورة العمل بسرعة لضمان توزيع عادل لعوائد النفط على كل الليبيين.

ودعا المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الليبيين في كل ما يفضي لتسوية الأزمة وإنهاء حالة الانقسام.

من جانبه، قال الطراونة إن الأردن ستساهم في دعم المبادة مع المجتمع الدولي، مشددا على أن الملك عبدالله الثاني سيدفع في اتجاه الحل السلمي في إطار اتفاقات المجتمع الدولي.