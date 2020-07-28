«البحث الجنائي» في أجدابيا يداهم مصنعا للخمور المحلية

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الثلاثاء 28 يوليو 2020, 09:05 مساء
المعدات المستخدمة في صناعة الخمور التي عثر عليها في أجدابيا. (مديرية أمن أجدابيا)

داهم قسم البحث الجنائي في أجدابيا، مصنعًا للخمور المحلية في أحد الأحياء السكنية بالمدينة وضبط أحد الأشخاص بالمنزل، حسب ما أعلنته وحدة الإعلام بمديرية أمن أجدابيا.

وقالت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إن مداهمة المصنع جرت بعد ورود معلومة من أحد أفراد وحدة التحريات بقسم البحث الجنائي مفادها وجود مصنع خمور في أحد الأحياء السكنية بالمدينة.

وأضافت أن رئيس وحدة التحريات بالقسم قرر بعد ورود المعلومة تشكيل فريق من أعضاء التحريات لمزيد التحري وجمع المعلومات، وبعد التأكد جرى أخذ الإذن من النيابة العامة لمداهمة المكان وتفتيشه.

وأوضحت المديرية أنه على ضوء ذلك جرى نصب كمين للبائع ومداهمة المنزل وتفتيشه، حيث عُـثر على المصنع وكمية كبيرة من الخمور والقبض على صاحب المصنع وهو ليبي الجنسية الذي جرى اقتياده إلى قسم البحث الجنائي أجدابيا.

وأكدت مديرية أمن أجدابيا فتح محضر تحقيق بالواقعة مع الشخص المتهم الذي سيحال بالمواد المضبوطة بحوزته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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