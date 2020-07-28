اليوم الأصعب.. ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يوليو 2020, 08:54 مساء
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (الإنترنت)

 

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، ليصبح اليوم الأعلى من حيث عدد الإصابات في البلد منذ ظهور الوباء، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة وحالتي شفاء.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أنه تسلم 1859 عينة، منها 678 بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس و313 في مختبر فرع المركز مصراتة، و65 عينة بمختبر المركز المرجعي زليتن، كما استقبل بمختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 300 عينة، و159 عينة بمختبر فرع المركز سبها، 324 عينة في مختبر مركز بنغازي الطبي، وفي مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية تم تسلم 20 عينة.

ولفت البيان إلى أن 1669 عينة ظهرت سالبة، بينما تم تأكيد 190 إصابة منها 132 حالة جديدة، و58 حالة لمخالطين، فيما سجل 3 حالات وفاة، وحالتي شفاء.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات في عموم ليبيا منذ ظهور الوباء بالبلاد إلى 3,017 حالة بينها 2,371 حالة نشطة حتى الآن، فيما تعافى 579 حالة وتوفى 67.

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