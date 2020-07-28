شركة الكهرباء: نجاح اختبار الجهد العالي لمحطة الزنتان

موظفو شركة الكهرباء يقومون بأعمال صيانة خط جنوب الهضبة 2 في طرابلس. (الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء، الانتهاء بنجاح من إجراء اختبار الجهد العالي لمحطة «11/66 ك ف» الزنتان.



وقالت الشركة في منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن هذه المحطة تعتبر إحدى محطات التحويل التي ستساهم في دعم التغذية الكهربائية بمدينة الزنتان، لافتة إلى أن عملية الاختبار أنجزت بإشراف ومتابعة مهندسي الإدارة العامة لمشروعات التوزيع.

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وفي وقت سابق، أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول العجز في الشبكة الكهربائية إلى 2230 ميغاوات، وذلك بعد الإظلام الذي حدث أمس، لافتة إلى أن الشبكة ما زالت في حالة بناء، وأن بعض وحدات التوليد لم تدخل على الشبكة.



وحضت الشركة المواطنين على عدم الدخول لمحطات التحويل وإرجاع الأحمال بالقوة، محذرة من ذلك قد يؤدي إلى انهيار الشبكة الكهربائية وحدوث إظلام عام، وعبرت عن أملها في استجابة جميع المدن والمناطق بشكل فوري لبرنامج طرح الأحمال اليدوي.