شركة الكهرباء: 2230 ميغاوات عجزا والشبكة ما زالت في حالة بناء

شعار الشركة العامة للكهرباء. (الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، وصول العجز في الشبكة الكهربائية إلى 2230 ميغاوات، وذلك بعد الإظلام الذي حدث أمس، لافتة إلى أن الشبكة ما زالت في حالة بناء، وأن بعض وحدات التوليد لم تدخل على الشبكة.

وحضت الشركة في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» المواطنين على عدم الدخول لمحطات تحويل 220 وإرجاع الأحمال بالقوة، محذرة من ذلك قد يؤدي إلى انهيار الشبكة الكهربائية وحدوث إظلام عام.

وعبرت الشركة عن أملها في استجابة جميع المدن والمناطق بشكل فوري لبرنامج طرح الأحمال اليدوي، حتى يتسنى لها إعادة بناء الشبكة الكهربائية ودخول باقي وحدات التوليد.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، السبت، حدوث إظلام تام في المنطقتين الغربية والجنوبية؛ نتيجة الاعتداءات المتكررة على محطات التحويل.

وجاء ذلك بعد اقتحام مواطنين محطتي سوق الجمعة وكعام، وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة، إلى جانب قفل بعض المواطنين الرافظين برنامج طرح الأحمال صمام الغاز المغذي لمحطة الزاوية.