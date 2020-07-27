لجنة مجابهة كورونا تبحث اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة الارتفاع الملحوظ في الإصابات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يوليو 2020, 11:30 مساء
اجتماع تقابلي للجنة العليا لمجابهة وباء كورونا التابعة لحكومة الوفاق، 27 يوليو 2020. (داخلية الوفاق)

بحثت اللجنة العليا لمجابهة وباء كورونا التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة الارتفاع الملحوظ في إصابات كورونا في ليبيا، وعلى رأسها مخاطبة المجلس الرئاسي باعتماد جملة من التدابير تأتي على رأسها اعتماد غرامات مالية على كل من يخرق حظر التجول.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية اليوم، فإن اللجنة عقدت اجتماع تقابلي ظهر اليوم، ترأسه وكيل الوزارة، وعضو اللجنة العليا لمجابهة وباء وجائحة كورونا عميد خالد مازن، بحضور رئيس وأعضاء الغرفة الرئيسية لمكافحة ومجابهة وباء كورونا.

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واستعرض مازن الموقف العام لانتشار الوباء عبر ما تضمنته المنصة الرقمية لمركز مكافحة الأمراض والأوبئة، مبينا المناطق والمدن التي ترتفع فيها معدلات الإصابة.

واستعرض اللقاء الخطوات والإجراءات المتبعة، وفقا لهذا الارتفاع، وأكد الحاضرون ضرورة التقيد بمراحل تنفيذ خطة التدابير الأمنية رقم 1 وما لحقها من خطط، كما تم مناقشة العديد من المواضيع المرتبطة بتنفيذ خطة التدابير الصحية.

وكيل وزارة الداخلية, عضو اللجنة العليا لمجابهة وباء وجائحة كورونا عميد خالد مازن, 27 يوليو 2020. (داخلية الوفاق)
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