وكيل «داخلية الوفاق» يوضح ثوابت ومنطلقات العمل لتطوير فاعلية الإدارة الشرطية

العميد خالد مازن متحدثا خلال الملتقى الأول لمسؤولي الشؤون الإدارية بالقطاعات الأمنية والشرطية (وزارة الداخلية)

أكد وكيل وزارة الداخلية، بحكومة الوفاق الوطني، العميد خالد مازن، «الثوابت ومنطلقات العمل في المرحلة القادمة لتطوير فاعلية الإدارة الشرطية»، التي ستكون «من خلال برامج الإصلاح الإداري، وتحسين الأداء الأمني وتبسيط الإجراءات وتطبيق معايير الشفافية والكفاءة في تولي الوظائف الإدارية».

جاء ذلك خلال كلمته في اللقاء الأول لمسؤولي الشؤون الإدارية بالقطاعات الأمنية والشرطية، الذي عقد اليوم الأربعاء، بديوان وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، تحت عنوان «نحو بناء شرطة فاعلة».

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله تقديم عرض مرئي حول عملية الهيكلة والوصف والتوصيف الوظيفي والملاك الوظيفي لمركز الشرطة النموذجي، كما تم عرض رؤية كاملة حول متطلبات التغيير في ممارسات الإدارة الشرطية وتحسين الأداء الأمني.

وحضر اللقاء مدير عام الشؤون الإدارية، عميد الطيب الصويعي، ورئيس مكتب المتابعة وتقييم الأداء، ومسؤولو الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، والخبراء والمستشارون المتخصصون في شؤون التطوير الإداري وتحسين أداء الشرطة.

وأشارت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إلى أن هذا اللقاء هو الأول من ضمن سلسلة لقاءات أخرى ستعقد بشكل دوري خلال الأسابيع القادمة.