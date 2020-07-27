وصول 100 مهاجر إلى إيطاليا قادمين من ليبيا وتونس

مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت مصادر أمنية إيطالية إن أكثر من 100 مهاجر قدموا من ليبيا وتونس إلى جزيرة لامبيدوزا.

وأوضحت المصادر، في مذكرة اليوم الإثنين، أن دفعتين جديدتين من نحو 100 مهاجر غير شرعي وصلتا خلال الليلة الماضية إلى لامبيدوزا، وقد جرى إنقاذهم من قبل قوارب الدوريات الأمنية، مبينة أن إحدى المجموعتين وصلت من تونس والثانية من ليبيا، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وخلصت المصادر الأمنية إلى أن عدد ضيوف مركز استقبال لامبيدوزا يقترب من 700 مهاجر، الذين يضاف إليهم 100 آخرون، بينما تم نقل 520 مهاجرا إلى مرافق أخرى خلال الليلة الماضية.

وتمثل ظاهرة الهجرة غير الشرعية من ليبيا مصدر قلق للأوروبيين، ولا سيما الإيطاليين الذين برغم انشغالهم بمستقبل الأزمة الليبية سياسيًّا، فإن جهودهم باتت مكثفة خلال الأيام الأخيرة للحد من هذه الظاهرة، وهو ما تجلى في اهتمام مسؤولي الحكومة الإيطالية الذين بحثوا القضية مع عدد من المسؤولين بحكومة الوفاق أخيرا.