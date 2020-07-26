شركة البريقة لتسويق النفط تطالب زبائنها بتجديد بياناتهم

شركة البريقة لتسويق النفط. (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الأحد زبائنها من الشركات الصناعية وكبار المستهلكين وأصحاب التراخيص المسجلين لديها بتجديد بياناتهم والتقدم بطلباتهم للتسجيل لدى الإدارة العامة للمبيعات بالشركة في طرابلس.

وأضافت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن تحديث البيانات يخص أيضًا الراغبين في الحصول على منتجات الشركة من السلع المدعومة لغرض الاستهلاك والمصرح لهم قانونًا بممارسة النشاط، مشيرة إلى أنه يمكن تقديم الطلبات أيضًا عبر إدارات المناطق في: مصراتة وطرابلس والزاوية وسبها وطبرق وبنغازي والسرير والبريقة.

وقالت الشركة إن تجديد البيانات يأتي «في إطار تنظيم توزيع الوقود على زبائنها»، مشددة على ضرورة أن تكون طلبات تجديد البيانات أو التسجيل لدى إدارة المبيعات بالشركة «معنونة باسم مدير عام المبيعات مؤيدين بالمستندات التالية:

1- طلب كتابي ورسالة تعزيز من المفوض العام للجهة.

2- تسمية مندوب للشركة مفوضًا من المدير العام للجهة أو من يفوضه بذلك.

3- رخصة مزاولة النشاط سارية المفعول.

4- سجل تجاري ساري المفعول.

5- ما يفيد التسجيل لدى غرفة التجارة والصناعة.

6- إحضار ما يفيد بعدم التسجيل أو التزود من شركات التوزيع المعتمدة.

7- تقديم ما يفيد دفع السداد الضريبي والرسوم السيادية للدول.

8- فتح حساب خاص للجهة لدى الشركة.

9- يتم إصدار طلب الشراء بعد التسجيل بمنظومة مبيعات الشركة المركزية وتصدر الإشعارات إلكترونيًّا ولا يعتد بالإشعارات الصادرة يدويًّا.

10- يتم توقيع عقد للتزود من قبل الإدارة القانونية بالشركة.

11- يتم إيداع مبلغ ضماني لدى خزينة الشركة للحجز عليه في حال تعثر استلام القيمة المالية لدى الشركة تمثل قيمة المبيعات المستلمة من قبل الجهة.

12- يتم تسجيل الجهة في منظومة مبيعات الشركة ومنح الجهة رمز التسجيل.

13- نؤكد بأن الكميات الموجهة هي للاستهلاك وليست لإعادة البيع لأطراف أخرى ويتحمل مسؤولية المخالفة أمام الجهات الضبطية مَن يقوم بذلك.

14- أخرى.. حسب الحالة وتتم فقط من خلال المدير العام للمبيعات بالشركة وتكون لها مرجعية قانونية.

15- لا يتم البيع أو الحجز بنظام البيع بالأجل.

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ونوهت الشركة إلى أنها ستسيِّر لجانًا فنية للكشف على مواقع النشاط وإعداد تقارير زيارة ميدانية لتحديد وتقدير الاحتياجات الفعلية من الكميات المطلوبة من قبل مختصي شركة البريقة لتسويق النفط، لافتة إلى أنه «سيتم قريبًا الحجز الإلكتروني المباشر من خلال الرابط الإلكتروني الذي ستوفره الشركة ويتم العمل عليه لهذا الغرض». واعتذرت «الشركة عن تسجيل أو تزويد شركات النقل الخاصة الوسيطة ولا يتم التعامل إلا مع الزبون/ الجهة مباشرة».