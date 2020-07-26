تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا» في بني وليد

عناصر من فرق الرصد والتقصي ببني وليد. (الإنترنت)

أكد عضو لجنة الطوارئ الصحية ببني وليد، محمد صالح، لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة.

وأضاف صالح أن فرق التقصي والاستجابة السريعة ببني وليد بدأت بحصر المخالطين للحالات المصابة وأخذ عينات منهم لفحصها، مطالبًا كافة المخالطين بضرورة التعاون مع فرق الرصد لاستكمال مهامهم.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا نحو 2547 حالة إصابة منذ أن ظهر في البلاد مارس الماضي، بينها 1979 حالة نشطة، و58 حالة وفاة، و510 حالات شفاء، وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض.