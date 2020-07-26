تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا» في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 26 يوليو 2020, 04:31 مساء
عناصر من فرق الرصد والتقصي ببني وليد. (الإنترنت)

أكد عضو لجنة الطوارئ الصحية ببني وليد، محمد صالح، لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة.

وأضاف صالح أن فرق التقصي والاستجابة السريعة ببني وليد بدأت بحصر المخالطين للحالات المصابة وأخذ عينات منهم لفحصها، مطالبًا كافة المخالطين بضرورة التعاون مع فرق الرصد لاستكمال مهامهم.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا نحو 2547 حالة إصابة منذ أن ظهر في البلاد مارس الماضي، بينها 1979 حالة نشطة، و58 حالة وفاة، و510 حالات شفاء، وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوريا الشمالية في «حالة طوارئ قصوى» بعد رصدها أول إصابة محتملة بكورونا
دولى
مصر تسجل انخفاضا في الإصابات والوفيات اليومية بـ«كوفيد-19».. 511 حالة إيجابية ...
عربى
الأردن.. القبض على أعضاء بارزين في نقابة المعلمين عقب اقتحام مقرها
عربى
في مثل هذا اليوم اليوم رحل الشيخ الأمين محمد قنيوة
ثقافة وفن
دراسة: برنامج «تعقيم» جراحي استهدف الأميركيين أصحاب البشرة السمراء في القرن ...
دولى
البحريتان المصرية والفرنسية تجريان «تدريبا عابرا» في نطاق البحر المتوسط
عربى
تحطم طائرة فوق سطح مبنى سكني في ألمانيا ومقتل ثلاثة
دولى
جمجمة مكتشفة في ليبيا تحل لغزًا عمره 5 ملايين سنة
علوم وتكنولوجيا
«كورونا» يكلف «مرسيدس» ملياري يورو
سيارات
مكاسب للدولار واليورو والاسترليني أمام الدينار في السوق الموازية
ليبيا
«هانا» تجبر سكان جنوب ولاية تكساس على إخلاء منازلهم
دولى
بهدف نيمار.. باريس سان جرمان يتوج بكأس فرنسا للمرة الـ13
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تفتح باب الأمل في مناعة طويلة الأمد لـ«كوفيد-19»