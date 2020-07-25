إعادة تشغيل وحدات التوليد بمحطة كهرباء الزاوية

شعار الشركة العامة للكهرباء. (الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إعادة تشغيل وحدات التوليد بمحطة كهرباء الزاوية.

وسجلت الشركة، إعادة تشغيل الوحدتين الغازيتين الأولى والثانية بمحطة الزاوية ودخولهما على الشبكة الكهربائية، وفق بيان لها اليوم.

ولفتت إلى إعادة تشغيل بعض وحدات التوليد في محطات الرويس والخمس ومصراتة ودخولها على الشبكة الكهربائية.

شركة الكهرباء: إظلام تام في المنطقتين الغربية والجنوبية

وأعلنت الشركة في وقت سابق من اليوم، حدوث إظلام تام في المنطقتين الغربية والجنوبية؛ نتيجة الاعتداءات المتكررة على محطات التحويل.

وجاء ذلك بعد اقتحام مواطنين محطتي سوق الجمعة وكعام، وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة، إلى جانب قفل بعض المواطنين الرافظين برنامج طرح الأحمال صمام الغاز المغذي محطة الزاوية، حسب بيان سابق للشركة.