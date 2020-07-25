شركة الكهرباء: إظلام تام في المنطقتين الغربية والجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 يوليو 2020, 06:03 مساء
شعار الشركة العامة للكهرباء. (الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، حدوث إظلام تام في المنطقتين الغربية والجنوبية؛ نتيجة الاعتداءات المتكررة على محطات التحويل.

وجاء ذلك بعد اقتحام مواطنين محطتي سوق الجمعة وكعام، وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة، إلى جانب قفل بعض المواطنين الرافظين لبرنامج طرح الأحمال صمام الغاز المغذي لمحطة الزاوية، حسب بيان منشور على صفحة شركة الكهرباء بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى عمل فنيي شركة الكهرباء على إعادة الشبكة الكهربائية في المنطقتين. وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسل «بوابة الوسط» بحدوث إظلام تام في أنحاء المنطقة الجنوبية كافة، كما أفاد مراسل «بوابة الوسط» في حدوث إظلام تام أيضا في جميع أنحاء المدينة.

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