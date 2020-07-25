زيارة ليفي تثير ردود فعل متفاوتة داخل مصراتة وخارجها

الشخصية الفرنسية المثيرة للجدل، برنارد هنري ليفي، من زيارته إلى مصراتة. (الإنترنت)

أثار وصول الفرنسي برنارد هنري ليفي مدينة مصراتة، اليوم السبت، في زيارة غير معلنة، ردود فعل متفاوتة داخل مدينة مصراتة وخارجها، فبينما نفى عميد البلدية، مصطفى كرواد، علمه بزيارة الشخصية الفرنسية المثيرة للجدل رافضًا لقاءه، طالب بيان صادر عن «حراك الشعب» بمدينة مصراتة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتوضيح ما حصل، فيما ندد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري بالزيارة، مطالبًا بالتحقيق.

ووفق جدول متداول على صفحات التواصل الاجتماعي الليبية، فإن زيارة ليفي اليهودي الأصل، الذي سبق أن أثار الجدل بعد أن ظهر في ليبيا بداية أحداث فبراير 2011، ستشمل إلى جانب مصراتة، الخمس وترهونة، ويلتقي خلالها شخصيات سياسية وعسكرية من مدينة مصراتة، ويطلع على المقابر الجماعية في ترهونة، ثم يجري جولة في مدينة لبدة الأثرية.

«بلدي مصراتة» يرفض مقابلة ليفي وينفي علمه بالزيارة

وفي وقت سابق نفى عميد بلدية مصراتة، مصطفى كرواد، في اتصال مع «بوابة الوسط» علمه بزيارة ليفي ولا الجهة الداعية ولا مَن وضع اسمه في جدول الزيارة ضمن الأشخاص الذين ستلتقيهم الشخصية الفرنسية، وأكدت مصادر لـ«بوابة الوسط» أن الزيارة التي لم تعلنها حكومة الوفاق، جرت بترتيب مع وزارة داخلية الوفاق.

ولم يتسنَ لـ«بوابة الوسط» الحصول من الوزارة، على تعليق بشأن الزيارة، رغم محاولتها الاتصال ببعض المسؤولين فيها، كما لم يرد مسؤولون في «خارجية الوفاق» على طلب «بوابة الوسط» تعليقهم على الزيارة.

وتساءل كرواد قائلًا: «مَن يكون برنارد ليفي، وأي صفة يحملها في هذه الزيارة؟»، مضيفَا: «ولماذا تختار مدينة مصراتة لهذه الزيارة؟».

نفي مستشار باشاغا

بدوره، نفى مستشار وزير الداخلية بحكومة الوفاق، عماد شنب، أنباء تداولت عن دعوته برنارد ليفي لزيارة مصراته أو التنسيق معه، مؤكدًا أن «مَن أطلق هذه الإشاعات يستهدف تشويه سمعته وتصفية حسابات خاصة»، حسب تعبيره.

وقال شنب في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أزيد على استغرابي حول بث هذه الإشاعة، محتفظًا لنفسه بحق ملاحقة مروجي الشائعة قضائيًّا.

تنديد ومطالبة بالتحقيق

من جانبه، عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، عن استغرابه للسماح بدخول ليفي مدينة مصراتة، مطالبًا «الجهات المعنية بالتحقيق بسبب الزيارة والجهات الداعية لها».

وقال المشري على حسابيه بموقعي «فيسبوك» و«تويتر»:«أستغرب السماح بدخول المدعو برنارد ليفي مدينة الصمود في ظل الموقف الفرنسي الداعم لمجرم الحرب حفتر، وأطالب الجهات المعنية بالتحقيق بسبب الزيارة والجهة الداعية لها».

إلى ذلك، أبدى بيان صادر عن ما يسمى بـ«حراك الشعب» في مدينة مصراتة استغرابه للزيارة التي وصفها بـ«المجهولة» في ضوء عدم معرفة الداعي له أو مَن أعدها، ومَن أعطى الإذن بهبوط طائرة ليفي ودخولها؟

وجاء في البيان: «ألا يعلم مَن اتخذ هذا القرار أنه ساهم في تشويه صورة هذه المدن وظاهرها بصور فوضوية، وأرسل رسالة لشركاء عملية بركان الغضب داخليًّا وخارجيًّا بأن ما هو موجود من آليات وأحزاب ولوبيات متحكمة في المشهد الحالي هي بالشريك الملام عليه».

وطالب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، بـ«توضيح ما حصل وتشكيل لجنة تحقيق فورًا».

ولم يصدر حتى الآن بيان أو تصريح من قبل حكومة الوفاق، يوضح ظروف الزيارة والجهة الداعية لها، والمهمة التي رتبت من أجلها.