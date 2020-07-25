زيارة ليفي تثير ردود فعل متفاوتة داخل مصراتة وخارجها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 يوليو 2020, 08:50 مساء
الشخصية الفرنسية المثيرة للجدل، برنارد هنري ليفي، من زيارته إلى مصراتة. (الإنترنت)

أثار وصول الفرنسي برنارد هنري ليفي مدينة مصراتة، اليوم السبت، في زيارة غير معلنة، ردود فعل متفاوتة داخل مدينة مصراتة وخارجها، فبينما نفى عميد البلدية، مصطفى كرواد، علمه بزيارة الشخصية الفرنسية المثيرة للجدل رافضًا لقاءه، طالب بيان صادر عن «حراك الشعب» بمدينة مصراتة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتوضيح ما حصل، فيما ندد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري بالزيارة، مطالبًا بالتحقيق.

ووفق جدول متداول على صفحات التواصل الاجتماعي الليبية، فإن زيارة ليفي اليهودي الأصل، الذي سبق أن أثار الجدل بعد أن ظهر في ليبيا بداية أحداث فبراير 2011، ستشمل إلى جانب مصراتة، الخمس وترهونة، ويلتقي خلالها شخصيات سياسية وعسكرية من مدينة مصراتة، ويطلع على المقابر الجماعية في ترهونة، ثم يجري جولة في مدينة لبدة الأثرية.

«بلدي مصراتة» يرفض مقابلة ليفي وينفي علمه بالزيارة

وفي وقت سابق نفى عميد بلدية مصراتة، مصطفى كرواد، في اتصال مع «بوابة الوسط» علمه بزيارة ليفي ولا الجهة الداعية ولا مَن وضع اسمه في جدول الزيارة ضمن الأشخاص الذين ستلتقيهم الشخصية الفرنسية، وأكدت مصادر لـ«بوابة الوسط» أن الزيارة التي لم تعلنها حكومة الوفاق، جرت بترتيب مع وزارة داخلية الوفاق.

ولم يتسنَ لـ«بوابة الوسط» الحصول من الوزارة، على تعليق بشأن الزيارة، رغم محاولتها الاتصال ببعض المسؤولين فيها، كما لم يرد مسؤولون في «خارجية الوفاق» على طلب «بوابة الوسط» تعليقهم على الزيارة.

وتساءل كرواد قائلًا: «مَن يكون برنارد ليفي، وأي صفة يحملها في هذه الزيارة؟»، مضيفَا: «ولماذا تختار مدينة مصراتة لهذه الزيارة؟».

نفي مستشار باشاغا
بدوره، نفى مستشار وزير الداخلية بحكومة الوفاق، عماد شنب، أنباء تداولت عن دعوته برنارد ليفي لزيارة مصراته أو التنسيق معه، مؤكدًا أن «مَن أطلق هذه الإشاعات يستهدف تشويه سمعته وتصفية حسابات خاصة»، حسب تعبيره.

وقال شنب في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أزيد على استغرابي حول بث هذه الإشاعة، محتفظًا لنفسه بحق ملاحقة مروجي الشائعة قضائيًّا.

تنديد ومطالبة بالتحقيق
من جانبه، عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، عن استغرابه للسماح بدخول ليفي مدينة مصراتة، مطالبًا «الجهات المعنية بالتحقيق بسبب الزيارة والجهات الداعية لها».

وقال المشري على حسابيه بموقعي «فيسبوك» و«تويتر»:«أستغرب السماح بدخول المدعو برنارد ليفي مدينة الصمود في ظل الموقف الفرنسي الداعم لمجرم الحرب حفتر، وأطالب الجهات المعنية بالتحقيق بسبب الزيارة والجهة الداعية لها».

إلى ذلك، أبدى بيان صادر عن ما يسمى بـ«حراك الشعب» في مدينة مصراتة استغرابه للزيارة التي وصفها بـ«المجهولة» في ضوء عدم معرفة الداعي له أو مَن أعدها، ومَن أعطى الإذن بهبوط طائرة ليفي ودخولها؟

وجاء في البيان: «ألا يعلم مَن اتخذ هذا القرار أنه ساهم في تشويه صورة هذه المدن وظاهرها بصور فوضوية، وأرسل رسالة لشركاء عملية بركان الغضب داخليًّا وخارجيًّا بأن ما هو موجود من آليات وأحزاب ولوبيات متحكمة في المشهد الحالي هي بالشريك الملام عليه».

وطالب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، بـ«توضيح ما حصل وتشكيل لجنة تحقيق فورًا».

ولم يصدر حتى الآن بيان أو تصريح من قبل حكومة الوفاق، يوضح ظروف الزيارة والجهة الداعية لها، والمهمة التي رتبت من أجلها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دراسة: برنامج «تعقيم» جراحي استهدف الأميركيين أصحاب البشرة السمراء في القرن ...
دولى
البحريتان المصرية والفرنسية تجريان «تدريبا عابرا» في نطاق البحر المتوسط
عربى
تحطم طائرة فوق سطح مبنى سكني في ألمانيا ومقتل ثلاثة
دولى
جمجمة مكتشفة في ليبيا تحل لغزًا عمره 5 ملايين سنة
علوم وتكنولوجيا
«كورونا» يكلف «مرسيدس» ملياري يورو
سيارات
مكاسب للدولار واليورو والاسترليني أمام الدينار في السوق الموازية
ليبيا
«هانا» تجبر سكان جنوب ولاية تكساس على إخلاء منازلهم
دولى
بهدف نيمار.. باريس سان جرمان يتوج بكأس فرنسا للمرة الـ13
رياضة عالمية
«مكافحة الأمراض» ينشر الخريطة الوبائية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
«أفريكوم» ترصد قوات ومعدات «فاغنر» في الخطوط الأمامية بسرت
ليبيا
الرئيس التركي يشارك بأول صلاة للمسلمين في «آيا صوفيا» بعد تحويلها لمسجد
دولى
جريدة الوسط: هدوء حذر على الجبهات وتخوف دولي من التصعيد
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تفتح باب الأمل في مناعة طويلة الأمد لـ«كوفيد-19»