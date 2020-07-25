«بلدي مصراتة» يرفض مقابلة ليفي وينفي علمه بالزيارة

هنري ليفي من زيارته إلى مصراتة. (الإنترنت)

رفض عميد بلدية مصراتة، مصطفى كرواد لقاء الشخصية الفرنسية المثيرة للجدل، برنارد هنري ليفي، الذي وصل مدينة مصراتة في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.

وقال كرواد في اتصال بـ«بوابة الوسط»: «لا يشرفني مثل هذا اللقاء»، نافيا أن يكون لديه علم بالزيارة، ولا الجهة الداعية، ولا من وضع اسمه في جدول الزيارة ضمن الأشخاص الذين سيلتقيهم ليفي.

وتساءل كرواد قائلا: «من يكون برنارد ليفي، وأي صفة يحملها في هذه الزيارة؟»، مضيفا: «ولماذا تختار مدينة مصراتة لهذه الزيارة؟». ووصل الفرنسي، برنارد ليفي مصراتة صباح اليوم، في زيارة لم تعلن عنها حكومة الوفاق مسبقا، لكن مصادر أكدت لـ«بوابة الوسط» أن الزيارة جرت بترتيب مع وزارة داخلية الوفاق،

ووفق جدول متداول على صفحات التواصل الاجتماعي الليبية، فإن زيارة ليفي ستشمل إلى جانب مصراتة، الخمس وترهونة، يلتقي خلالها شخصيات سياسية وعسكرية من مدينة مصراتة، ويطلع على المقابر الجماعية في ترهونة، ثم يقوم بجولة في مدينة لبدة الأثرية. وسبق أن أثار ليفي اليهودي الأصل كثيرا من الجدل بعد أن ظهر في ليبيا في بداية أحداث فبراير 2011.