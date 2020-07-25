مكافحة «كورونا» بالحكومة الموقتة: أجرينا 4600 اختبار للعالقين خلال شهر

ليبيون عالقون بتونس يصلون إلى مطار بنينا الدولي، 16 يوليو 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي ببنغازي)

كشف المسؤول عن إجراء اختبارات فيروس «كورونا المستجد» عبر المنافذ، والمكلف من قبل اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للجنة العليا لمكافحة الوباء بالحكومة الموقتة، خالد القذافي، السبت، عن إجراء 4600 ألف اختبار للعالقين خلال شهر رمضان الماضي فحسب.

وقال القذافي في منشور على صفحة اللجنة الطبية الاستشارية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن اللجان الفرعية استكملت خلال الأشهر الماضية باقي الاختبارات للعالقين، لافتًا إلى توزيع اللجنة الطبية الاستشارية مشغلات «swab» المسحة الأنفية البلعومية على 12 منفذًا

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وشملت المنافذ التي وزعت عليها مشغلات المسحة الأنفية كلا من «امساعد، طبرق، درنة، البيضاء، الأبرق، شحات، المرج، أجدابيا، البريقة، سرت، السدرة، الكفرة»، حسب القذافي الذي نوه بجهود معمل «كوفيد-19» بمركز بنغازي الطبي، ومختبر الكويفية التابع لمستشفى الصدرية، وجميع اللجان الطبية الاستشارية الفرعية، ومراكز الرصد والتقصي والخدمات الطبية في «امساعد، طبرق، درنة، سوسة، شحات، البيضاء، بنغازي» إلى جانب وزير الصحة، الدكتور سعد عقوب.

يشار إلى توالي وصول المواطنين الليبيين العالقين في الخارج، حيث استقبل مطار بنينا الدولي رحلتين خاصتين بعالقين ليبيين في مصر وتونس، وذلك قبل تسكينهم في مدينة بنغازي في 21 مايو الماضي، علاوة على وصول رحلة عالقين ليبيين من تونس إلى مدينة بنغازي عبر منفذ مطار بنينا الدولي في 28 من نفس الشهر.