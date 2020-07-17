وصول عالقين بتونس إلى بنغازي على متن رحلتين

ليبيون عالقون بتونس يصلون إلى مطار بنينا الدولي، 16 يوليو 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي ببنغازي)

أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة جائحة «كورونا» في بنغازي، الجمعة، وصول رحلتين لعالقين ليبيين قادمتين من تونس عبر مطار بنينا الدولي.

وقالت الغرفة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي إن فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي استقبلت العائدين وأتخذت معهم جميع الإجراءات الصحية المتعلقة بالرصد والتقصي وإجراءات الحجر الصحي المنزلي.

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وأشار البيان إلى تقديم برامج للتوعية والتثقيف الصحي للعائدين من تونس، إضافة إلى توزيع نشرة توعوية عن الحجر الصحي المنزلي، وإجراء الفريق الطبي التابع لمعمل «كوفيد- 19» بمركز بنغازي الطبي التحاليل الطبية اللازمة بعد استيفاء إجراءاتهم من مكتب الرقابة الصحية الدولية وكذلك الأجهزة الأمنية المختصة بالمنفذ.

يشار إلى توالي وصول المواطنين الليبيين العالقين في الخارج، حيث استقبل مطار بنينا الدولي رحلتين خاصتين بعالقين ليبيين في مصر وتونس، وذلك قبل تسكينهم في مدينة بنغازي في 21 مايو الماضي، علاوة على وصول رحلة عالقين ليبيين من تونس إلى مدينة بنغازي عبر منفذ مطار بنينا الدولي في 28 من نفس الشهر.

ليبيون عالقون بتونس يصلون إلى مطار بنينا الدولي، 16 يوليو 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي ببنغازي)

ليبيون عالقون بتونس يصلون إلى مطار بنينا الدولي، 16 يوليو 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي ببنغازي)