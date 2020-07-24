تسجيل إصابة «صفرية» بفيروس «كورونا» في غريان

شعار بلدية غريان. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» ببلدية غريان، اليوم الجمعة، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، لافتة إلى كونها صفرية وليست من المخالطين للحالات الأولى.

وقالت اللجنة في منشور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تطور الوضع الوبائي في البلدية، إن الحالة أخذت منها عينة للكشف عن الفيروس في مدينة الزاوية وظهرت نتائج الاختبار موجبة.

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إلى ذلك أعلنت اللجنة سلبية نتائج تحاليل 22 عينة للكشف عن فيروس «كورونا». يشار إلى إعلان اللجنة، أمس الخميس، سلبية نتائج تحليل «كورونا» لـ98 عينة أرسلت الثلاثاء الماضي إلى المختبر المرجعي طرابلس.

وكشفت اللجنة، الأربعاء، عن إرسال 216 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض يومي الثلاثاء والأربعاء، بواقع 98 يوم الثلاثاء، و118 عينة أمس.