«طوارئ غريان» تعلن نتائج تحليل «كورونا» لـ98 عينة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يوليو 2020, 11:46 مساء
شعار بلدية غريان. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» ببلدية غريان، الخميس، سلبية نتائح تحليل «كورونا» لـ98 عينة أرسلت الثلاثاء الماضي إلى المختبر المرجعي طرابلس.

وأشارت اللجنة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى سحب 18 عينة جديدة للكشف عن الفيروس، اليوم، وإرسالها إلى المختبر المرجعي طرابلس.

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وكشفت اللجنة أمس الأربعاء، عن إرسال 216 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض يومي الثلاثاء والأربعاء، بواقع 98 يوم الثلاثاء، و118 عينة أمس. وأشارت إلى تسلم

وأشارت إلى تسلمها نتائج كل العينات التي تم إرسالها أيام السبت، الأحد، الإثنين وكانت كالتالي: «السبت: ست عينات جميعها سالبة، الأحد 21 عينة بينهم حالة موجبة تم الإعلان عنها سابقًا، الإثنين: 49 عينة جميعها سالبة عدا عينة واحدة موجبة تم الإعلان عنها سابقًا».

وأوضحت أن العينة الموجبة المسجلة الإثنين الماضي فُحصت في المختبر المرجعي على أنها ليست من مدينة غريان «بالخطأ»، ولذلك لم يتم الإعلان عنها من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض ضمن حالات غريان، لافتة إلى التواصل مع الحالة ووضعها تحت الرعاية الصحية.

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