إحصاء إصابة بـ«كورونا» في غريان سُجلت «خطأ» باعتبارها من خارج المدينة

شعار بلدية غريان. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس «كورونا» ببلدية غريان بيانًا مساء الأربعاء، عن الوضع الوبائي في المدينة، أعلنت فيه إرسال 216 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، كاشفة عن تسجيل حالة إصابة لم يعلن عنها يوم الإثنين الماضي.

وأوضح البيان المنشور على صفحة اللجنة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن اللجنة أرسلت 98 عينة للكشف عن فيروس «كورونا» إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس الثلاثاء، كما أرسلت اليوم 118 عينة ولم تستلم إلى الآن نتائج العينات.

وأشار البيان إلى تسلم اللجنة نتائج كل العينات التي تم إرسالها أيام السبت، الأحد، الإثنين وكانت كالتالي: «السبت: ست عينات جميعها سالبة، الأحد 21 عينة بينهم حالة موجبة تم الإعلان عنها سابقًا، الإثنين: 49 عينة جميعها سالبة عدا عينة واحدة موجبة تم الإعلان عنها سابقًا».

وأوضحت أن عينة الموجبة المسجلة الإثنين الماضي فُحصت في المختبر المرجعي على أنها ليست من مدينة غريان «بالخطأ»، ولذلك لم يتم الإعلان عنها من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض ضمن حالات غريان، لافتة إلى التواصل مع الحالة ووضعها تحت الرعاية الصحية.