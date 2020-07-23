«بركان الغضب»: تفجير 4 أطنان من مخلفات حرب العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يوليو 2020, 02:22 مساء
من عمليات تفكيك الألغام ومخلفات الحرب. (بركان الغضب)

أعلنت عملية بركان الغضب، اليوم الخميس، تفجير 4 أطنان من مخلفات حرب العاصمة والمفخخات والألغام. 

وأشار المركز الإعلامي للعملية إلى أن هذه المخلفات جمعتها وأتلفتها سرية الهندسة العسكرية التابعة لغرفة العمليات الميدانية بعد جمعها من مناطق جنوب العاصمة طرابلس أمس الأربعاء. ونشرت «بركان الغضب» صورا لما قالت إنها سرية الهندسة العسكرية خلال عملية تفكيك مخلفات الحرب.

ويوم الأربعاء، أعلنت عملية «بركان الغضب» أيضا عن تفجير نحو 10 أطنان من مخلفات الحرب والعبوات الناسفة، مشيرة إلى أن عملية التفجير جرت بميدان الرماية التابع لقوات حكومة الوفاق بمنطقة الهيرة في بلدية غريان غرب البلاد.

من عمليات تفكيك الألغام ومخلفات الحرب. (بركان الغضب)
من عمليات تفكيك الألغام ومخلفات الحرب. (بركان الغضب)
من عمليات تفكيك الألغام ومخلفات الحرب. (بركان الغضب)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسؤولة أوروبية تدعو إلى خفض التصعيد واستئناف إنتاج النفط في ليبيا
ليبيا
مدير منظمة الصحة العالمية يرد على اتهامات وزير الخارجية الأميركي
دولى
الديوان الملكي السعودي يعلن تفاصيل عملية جراحية خضع لها الملك سلمان
عربى
ماذا قال محمد صلاح بعد تتويجه بالدوري الإنجليزي؟
رياضة عالمية
العالم مع أزمة «كوفيد-19».. بطالة وضياع وخوف من المستقبل
دولى
أكثر من 15 مليون إصابة بـ«كورونا» في العالم.. والأمل في 200 لقاح محتمل
دولى
بايدن: ترامب أول رئيس عنصري للولايات المتحدة
دولى
قمر.. مراهقة أفغانية تروي تفاصيل قتلها مسلحين من «طالبان» اقتحما منزلها واغتالا ...
دولى
ريال مدريد يسيطر على تشكيل الدوري الإسباني المثالي.. وظهور وحيد لبرشلونة
رياضة عالمية
الخارجية الروسية تدعو إلى ضمان التوزيع العادل لإيرادات النفط بين الليبيين دون ...
ليبيا
واشنطن تخصص 1.95 مليار دولار لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح ضد «كورونا» قيد ...
دولى
الرئيس التونسي يزور فيلق القوات الخاصة: لا مكان للعملاء أو الإرهابيين
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لقاح «مودرنا» آمن ويحفز الاستجابة المناعية في مواجهة «كورونا»