«بركان الغضب»: تفجير 4 أطنان من مخلفات حرب العاصمة

من عمليات تفكيك الألغام ومخلفات الحرب. (بركان الغضب)

أعلنت عملية بركان الغضب، اليوم الخميس، تفجير 4 أطنان من مخلفات حرب العاصمة والمفخخات والألغام.

وأشار المركز الإعلامي للعملية إلى أن هذه المخلفات جمعتها وأتلفتها سرية الهندسة العسكرية التابعة لغرفة العمليات الميدانية بعد جمعها من مناطق جنوب العاصمة طرابلس أمس الأربعاء. ونشرت «بركان الغضب» صورا لما قالت إنها سرية الهندسة العسكرية خلال عملية تفكيك مخلفات الحرب.

ويوم الأربعاء، أعلنت عملية «بركان الغضب» أيضا عن تفجير نحو 10 أطنان من مخلفات الحرب والعبوات الناسفة، مشيرة إلى أن عملية التفجير جرت بميدان الرماية التابع لقوات حكومة الوفاق بمنطقة الهيرة في بلدية غريان غرب البلاد.

من عمليات تفكيك الألغام ومخلفات الحرب. (بركان الغضب)

من عمليات تفكيك الألغام ومخلفات الحرب. (بركان الغضب)

من عمليات تفكيك الألغام ومخلفات الحرب. (بركان الغضب)