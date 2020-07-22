تفجير 10 أطنان من مخلفات الحرب والعبوات الناسفة بمنطقة الهيرة

موقع تفجير المخلفات الحربية بمنطقة الهيرة. (بركان الغضب)

أعلنت عملية «بركان الغضب»، اليوم الأربعاء، عن تفجير حوالي 10 طن من مخلفات الحرب والعبوات الناسفة، مشيرة إلى أن عملية التفجير جرت بميدان الرماية التابع للجيش الليبي بمنطقة الهيرة في بلدية غريان غرب البلاد.

ونشرت عملية «بركان الغضب» عبر صفحتها على «فيسبوك» صورا لمخلفات الحرب التي جرى تفجيرها من قبل إدارة الهندسة العسرية برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق.

وأكدت عملية «بركان الغضب» أن عملية التفجير جرت وفق الشروط الدولية المعتمدة في تفجير العبوات الناسفة ومخلفات الحرب، منوهة إلى أنه سيجري تفجير نفس الكمية غداً في ميدان الرماية الهيرة.