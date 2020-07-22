تفجير 10 أطنان من مخلفات الحرب والعبوات الناسفة بمنطقة الهيرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يوليو 2020, 10:48 مساء
موقع تفجير المخلفات الحربية بمنطقة الهيرة. (بركان الغضب)

أعلنت عملية «بركان الغضب»، اليوم الأربعاء، عن تفجير حوالي 10 طن من مخلفات الحرب والعبوات الناسفة، مشيرة إلى أن عملية التفجير جرت بميدان الرماية التابع للجيش الليبي بمنطقة الهيرة في بلدية غريان غرب البلاد.

ونشرت عملية «بركان الغضب» عبر صفحتها على «فيسبوك» صورا لمخلفات الحرب التي جرى تفجيرها من قبل إدارة الهندسة العسرية برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق.

وأكدت عملية «بركان الغضب» أن عملية التفجير جرت وفق الشروط الدولية المعتمدة في تفجير العبوات الناسفة ومخلفات الحرب، منوهة إلى أنه سيجري تفجير نفس الكمية غداً في ميدان الرماية الهيرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يسيطر على تشكيل الدوري الإسباني المثالي.. وظهور وحيد لبرشلونة
رياضة عالمية
واشنطن تخصص 1.95 مليار دولار لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح ضد «كورونا» قيد ...
دولى
الرئيس التونسي يزور فيلق القوات الخاصة: لا مكان للعملاء أو الإرهابيين
عربى
تركيا وروسيا تنظران في إنشاء مجموعة عمل مشتركة بشأن ليبيا
ليبيا
بوقادوم: الحل في ليبيا يجب أن يعتمد على مخرجات برلين
ليبيا
«مواصلات الوفاق» تمدد حظر الطيران 15 يوما
ليبيا
«كورونا» يخنق العالم.. ترامب يقر بخطورة الفيروس وجثث في شوارع أميركا اللاتينية ...
دولى
ترامب: أزمة كورونا في الولايات المتحدة ستسوء قبل أن تتحسن
دولى
مفاجأة سارة.. إذاعة نهائي دوري أبطال أوروبا مجانا
رياضة عالمية
«عكس التيار» مع محمد زيدان: ليييا تضارب الأجندات ومشهد مفتوح على كل الاحتمالات
فيديو
استنفار أوروبي مغاربي لتحييد تدفق المقاتلين والمرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
مديرية أمن طرابلس تسعى لإحياء شرطة الخيالة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دم اللاما يمثل علاجا واعدا لـ«كورونا»