صندوق الإنماء يبحث مع شركتي طيران خطة تشغيل الطائرات بالداخل والخارج

اجتماع نقابي بين صندوق الإنماء وشركتي الأفريقية للطيران القابضة والمتحدة للطيران، 22 يوليو 2020. (صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي)

بحث صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الأربعاء، مع شركتي الليبية الأفريقية للطيران القابضة والمتحدة للطيران، خطة تشغيل الطائرات بالداخل والخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع تقابلي حضره المدير العام المكلف للصندوق، سامي الغزيوي، ومدير عام الشركة القابضة، على العامري، ومدير عام شركة المتحدة للطيران، عبدالسلام الزائدي، ومدير المكتب القانوني لشركة المتحدة، ومستشار شؤون الاستثمار بالصندوق، أحمد الشعلالي، حسب بيان للصندوق.

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وأشار البيان المنشور على صفحة الصندوق بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى تطرق الاجتماع إلى عديد الموضوعات المتعلقة بالشركة المتحدة للطيران ومن بينها ملف استجلاب طائرات الشركة.

جدير بالذكر أن مصلحة الطيران التابعة لوزارة المواصلات في حكومة الوفاق قررت، الأربعاء، تمديد حظر الطيران الجوي، والاستمرار في إغلاق المطارات الليبية لمدة 15 يوما.

اجتماع نقابي بين صندوق الإنماء وشركتي الأفريقية للطيران القابضة والمتحدة للطيران، 22 يوليو 2020. (صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي)