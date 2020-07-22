نقل 5 مهاجرين سودانيين وطفل رضيع من أجدابيا إلى الكفرة استعدادا لترحيلهم

مهاجرون موقوفون في أجدابيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن جهاز مكافحـة الهجرة غير الشرعية في أجدابيا، نقل 5 مهاجرين وطفل رضيع من الجنسية السودانية من مركز الإيواء والترحيل بالمدينة إلى مركز الإيواء والترحيل في الكفرة جنوب شرق البلاد استعدادًا لترحيلهم.

وقال رئيس وحدة التوثيق والإعلام بالجهاز، جيب الله الورفلي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن هذه العملية «تأتي ضمن الحملات الأمنية التي يقوم بها الجهاز لمداهمة وضبط الأشخاص غير الشرعيين الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية».

وأوضح الورفلي أن المهاجرين «الذين يتم ضبطهم تجرى لهم الفحوصات الطبية اللازمة لغرض التأكد من خلوهم من أي أمراض معدية بعد التأكد من مستنداتهم الرسمية التي تسمح لهم بدخول البلاد بطرق قانونية».

وأكد الورفلي أن الحملات الأمنية داخل مدينة أجدابيا وضواحيها مستمرة «حتى يتم القضاء على الأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية وترحيلهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها».