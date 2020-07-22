دي مايو: يجب استئناف تصدير النفط الليبي في أقرب وقت ممكن

وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، (أرشيفية: آكي)

أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو أهمية «استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا في أقرب وقت ممكن»؛ وذلك بعد أشهر من الإغلاقات النفطية، التي قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الخسائر الناجمة عنها تجاوزت سبعة مليارات دولار منذ بدايتها في يناير الماضي.



وقال دي مايو إنه من المهم تحقيق «الاستقرار المستدام في ليبيا لأن ذلك يظل أولوية مطلقة للحكومة الإيطالية، لما له من تأثير على أمن واستقرار المنطقة الأورو-متوسطية بأسرها»، وذلك في كلمته بندوة نظمتها أمس الثلاثاء مؤسسة «كورييري ديلا سيرا»، الإعلامية لمناسبة الذكرى الخمسين لطرد الإيطاليين من ليبيا إبان حكم معمر القذافي (العام 1970)، حسبما ذكرت وكالة «آكي» الإيطالية.

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وطرح الوزير الإيطالي في أوائل الشهر الجاري أربعة خطوط عمل ذات أولوية لحل الأزمة الليبية، تتمثل في: إنهاء جميع التدخلات الخارجية التي تنتهك قرار الأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة، والتوصل إلى اتفاق بشأن وقف فعّال لإطلاق النار، وتنشيط الحوار السياسي لصالح حل شامل دون مزيد من التأخير، والاستئناف العاجل لإنتاج النفط.



كما شدد دي مايو على «الضرورة الملحة» لتعيين ممثل خاص جديد للمنظمة في ليبيا، في أقرب وقت ممكن.