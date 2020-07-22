دي مايو: يجب استئناف تصدير النفط الليبي في أقرب وقت ممكن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يوليو 2020, 01:56 مساء
وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، (أرشيفية: آكي)

أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو أهمية «استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا في أقرب وقت ممكن»؛ وذلك بعد أشهر من الإغلاقات النفطية، التي قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الخسائر الناجمة عنها تجاوزت سبعة مليارات دولار منذ بدايتها في يناير الماضي.

وقال دي مايو إنه من المهم تحقيق «الاستقرار المستدام في ليبيا لأن ذلك يظل أولوية مطلقة للحكومة الإيطالية، لما له من تأثير على أمن واستقرار المنطقة الأورو-متوسطية بأسرها»، وذلك في كلمته بندوة نظمتها أمس الثلاثاء مؤسسة «كورييري ديلا سيرا»، الإعلامية لمناسبة الذكرى الخمسين لطرد الإيطاليين من ليبيا إبان حكم معمر القذافي (العام 1970)، حسبما ذكرت وكالة «آكي» الإيطالية.

اقرأ أيضا: «آكي»: عقد اجتماع دولي بشأن الإقفالات النفطية في ليبيا

وطرح الوزير الإيطالي في أوائل الشهر الجاري أربعة خطوط عمل ذات أولوية لحل الأزمة الليبية، تتمثل في: إنهاء جميع التدخلات الخارجية التي تنتهك قرار الأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة، والتوصل إلى اتفاق بشأن وقف فعّال لإطلاق النار، وتنشيط الحوار السياسي لصالح حل شامل دون مزيد من التأخير، والاستئناف العاجل لإنتاج النفط.


كما شدد دي مايو على «الضرورة الملحة» لتعيين ممثل خاص جديد للمنظمة في ليبيا، في أقرب وقت ممكن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

واشنطن تخصص 1.95 مليار دولار لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح ضد «كورونا» قيد ...
دولى
الرئيس التونسي يزور فيلق القوات الخاصة: لا مكان للعملاء أو الإرهابيين
عربى
بوقادوم: الحل في ليبيا يجب أن يعتمد على مخرجات برلين
ليبيا
«مواصلات الوفاق» تمدد حظر الطيران 15 يوما
ليبيا
«كورونا» يخنق العالم.. ترامب يقر بخطورة الفيروس وجثث في شوارع أميركا اللاتينية ...
دولى
ترامب: أزمة كورونا في الولايات المتحدة ستسوء قبل أن تتحسن
دولى
مفاجأة سارة.. إذاعة نهائي دوري أبطال أوروبا مجانا
رياضة عالمية
«عكس التيار» مع محمد زيدان: ليييا تضارب الأجندات ومشهد مفتوح على كل الاحتمالات
فيديو
استنفار أوروبي مغاربي لتحييد تدفق المقاتلين والمرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
مديرية أمن طرابلس تسعى لإحياء شرطة الخيالة
ليبيا
باكستان توجه إنذارا لـ«تيك توك» بسبب مضامينها «البذيئة والمبتذلة»
علوم وتكنولوجيا
«رويترز»: العاهل السعودي حالته مستقرة بعد نقله إلى المستشفى
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بين أقلام التلوين والهلوسة.. يوميات المتعافين من «كورونا»