ترامب وبن زايد يبحثان خفض التصعيد في ليبيا عبر إخراج القوات الأجنبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يوليو 2020, 10:00 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في واشنطن، (أرشيفية: الإنترنت)

بحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الأزمة الليبية، «بما في ذلك أهمية خفض التصعيد عبر إخراج القوات الأجنبية».

جاء ذلك في اتصال هاتفي أمس الثلاثاء، إذ بحث الطرفان أيضا قضايا الأمن القومي، وفق بيان البيت الأبيض، الذي نقلته وكالة الأنباء «رويترز».

وخلال الفترة الماضية، أجرى ترامب مباحثات حول الشأن الليبي مع عدد من الزعماء، منهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إذ أكدا «ضرورة وقف التصعيد الفوري في ليبيا».

كما كانت الأزمة الليبية محور المحادثات بين ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الإثنين الماضي، وقد وصفها الأخير بأنها «مباحثات جيدة جدا»، دون تقديم تفاصيل أخرى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

واشنطن تخصص 1.95 مليار دولار لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح ضد «كورونا» قيد ...
دولى
الرئيس التونسي يزور فيلق القوات الخاصة: لا مكان للعملاء أو الإرهابيين
عربى
بوقادوم: الحل في ليبيا يجب أن يعتمد على مخرجات برلين
ليبيا
«مواصلات الوفاق» تمدد حظر الطيران 15 يوما
ليبيا
«كورونا» يخنق العالم.. ترامب يقر بخطورة الفيروس وجثث في شوارع أميركا اللاتينية ...
دولى
ترامب: أزمة كورونا في الولايات المتحدة ستسوء قبل أن تتحسن
دولى
مفاجأة سارة.. إذاعة نهائي دوري أبطال أوروبا مجانا
رياضة عالمية
«عكس التيار» مع محمد زيدان: ليييا تضارب الأجندات ومشهد مفتوح على كل الاحتمالات
فيديو
استنفار أوروبي مغاربي لتحييد تدفق المقاتلين والمرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
مديرية أمن طرابلس تسعى لإحياء شرطة الخيالة
ليبيا
باكستان توجه إنذارا لـ«تيك توك» بسبب مضامينها «البذيئة والمبتذلة»
علوم وتكنولوجيا
«رويترز»: العاهل السعودي حالته مستقرة بعد نقله إلى المستشفى
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بين أقلام التلوين والهلوسة.. يوميات المتعافين من «كورونا»