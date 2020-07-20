السيسي يستعرض مع ترامب موقف مصر تجاه القضية الليبية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والأميركي دونالد ترامب. (الرئاسة المصرية)

استعرض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، «موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية»، وفق الناطق باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي.

وقال راضي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاتصال بين السيسي وترامب «تناول آخر مستجدات القضية الليبية، حيث استعرض الرئيس (السيسي) موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية».

وأوضح راضي أن الموقف المصري يهدف «إلى استعادة توازن أركان الدولة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية وذلك بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي لم تزد القضية سوى تعقيد وتصعيد حتى باتت تداعيات الأزمة تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي بأسره».

وأضاف راضي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أبدى من جانبه «تفهمه للشواغل المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمة الليبية علي المنطقة، مشيدًا بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية، التي من شأنها أن تعزز من مسار العملية السياسية في ليبيا».

وذكر الناطق باسم الرئاسة المصرية أن الاتصال تناول كذلك «تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة، فضلًا عن بعض الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين».