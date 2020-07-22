بالصور: إزالة السواتر الترابية والألغام من طرق عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يوليو 2020, 09:24 صباحا
جانب من أعمال إزالة السواتر الترابية في عين زارة، 21 يوليو 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلنت بلدية عين زارة إزالة السواتر الترابية في الطرق المقفلة داخل البلدية بمحلة عين زارة الجنوبية، وطريق الأبيار.

كما أزالت هندسة الميدان الألغام في الطرق، حسب بيان البلدية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

جاء ذلك بحضور عميد البلدية، ورئيس لجنة الأزمة والطوارئ، ومختار المحلة والشرط العسكرية.

أحد أفراد هندسة الميدان خلال تفكيك لغم بأحد طرق عين زارة
عدد من المشفين على عمليات الإزالة
جانب آخر من عمليات إزالة السواتر
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