سحب 244 مسحة أنفية للكشف عن فيروس كورونا بمصراتة وتسجيل 8 حالات إصابة

اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة. (الإنترنت)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة سحب فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة 244 مسحة أنفية بلعومية للكشف عن فيروس كورونا، أمس الإثنين، منها 213 حالة من داخل مصراتة، و31 حالة من خارج البلدية.

وبحسب إيجاز اللجنة اليوم الثلاثاء، فإن الحالات تمت إحالتها إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة.

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ولفت البيان إلى أن هذه العينات أخذت من عدة أماكن متفرعة، فقد تم أخذ 188 عينة من داخل مقر فريق الرصد والتقصي، وسبع عينات من داخل الحجر المنزلي، و46 عينة من مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام، وعينة واحدة من مركز مصراتة الطبي وعينتين من القطاع الخاص.

فيما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان أمس تسجيل ثماني حالات إصابة بفيروس كورونا، منها حالتان جديدتان، وست حالات مخالطة، كما أعلن تسجيل خمس حالات شفاء داخل البلدية.

ولفت البيان إلى أن مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام أعلن دخول حالتين جديدتين من مصراتة، ليصبح إجمالي الحالات المصابة بالمعهد ثلاث حالات.