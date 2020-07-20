بالأرقام والتفاصيل.. 114 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في 18 بلدية بأنحاء ليبيا

شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 114 حالة موجبة جديدة مصابة بفيروس «كورونا» أمس الأحد، في ثماني عشرة بلدية، ومن إجمالي الحالات الجديدة 50 حالة في طرابلس، و17 حالة في سبها وثماني حالات جديدة في مصراتة.

واعتبر المركز، في بيان صدر اليوم الإثنين، الحالات الجديدة «تمثل تطورًا وبائيًّا جديدًا للفيروس كأعلى إحصائية يومية في البلاد».

وفاة واحدة

وأشار المركز إلى تسجيل حالة وفاة واحدة داخل مدينة طرابلس، في حين سجل 23 حالة شفاء، منها ثلاث حالات شفاء داخل مدينة زليتن، وخمس حالات شفاء داخل مدينة مصراتة، و15 حالة شفاء داخل مدينة سبها. وبذلك يصل إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» إلى 1980 إصابة، بينها 1490 حالة نشطة، فيما تعافى 441 شخصًا وتوفي 49 مصابًا جراء الفيروس.

تفاصيل الإصابات الجديدة

وفيما يلي توزيعات حالات الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» على المناطق ليوم أمس الأحد (19 يوليو 2020)

طرابلس:

- 40 حالة جديدة، وعشر حالات مخالطة، ليصبح المجموع الكلي 50 حالة، فُحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع - طرابلس.

جنزور:

حالتان جديدتان، جرى فحصهما داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع- طرابلس.

ترهونة:

ثلاث حالات جديدة، جرى فحصها داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع - طرابلس.

الجميل:

حالة واحدة مخالطة، وقد فُحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع - طرابلس.

الزنتان:

حالة واحدة فُحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع - طرابلس.

الكريمية:

ست حالات جديدة، فُحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس.

مزدة:

حالة واحدة جديدة، وقد تم فحصها داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع - فرع طرابلس.

الشقيقة:

حالة واحدة جديدة فُحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع - فرع طرابلس.

درج:

حالة واحدة جديدة فُحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع - فرع طرابلس.

مصراتة:

ثماني حالات إصابة بفيروس «كورونا»، منها حالتان جديدتان وست حالات مخالطة، وقد فُحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع فرع مصراتة.

بني وليد:

حالة واحدة جديدة فُحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع - فرع مصراتة

زليتن:

حالة واحدة جديدة فُحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع - فرع زليتن

سبها:

17 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، موزعة إلى ثماني حالات مخالطة، وتسع حالات جديدة، فُحصت جميعها داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع فرع سبها.

الغريفة:

حالتان جديدتان، جرى فحصهما داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع فرع سبها.

الشاطئ:

10 حالات إصابة بالفيروس، منها ثماني حالات مخالطة، وحالتان جديدتان، وقد فُحصت جميعها داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع فرع سبها.

أوباري:

ست حالات، منها أربع حالات مخالطة، وحالتان جديدتان، وقد فُحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع فرع سبها.

تمنهنت:

حالة واحدة جديدة مخالطة، فُحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع فرع سبها.