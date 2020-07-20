أحوال الطقس اليوم: رطوبة عالية على الساحل واستمرار موجة الحر جنوبا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يوليو 2020, 01:20 مساء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين (20 يوليو)، (بوابة الوسط)

تتأثر المناطق الساحلية بنسبة رطوبة عالية، اليوم الإثنين، بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا على مناطق جنوب البلاد.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة من المركز الوطني للأرصاد الجوية، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 27 و43 درجة مئوية.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر على ساحل مصراتة، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 29 و31 درجة مئوية على الساحل، وبين 33 و36 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مرادة
السماء قليلة السحب، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة بين 27 و30 درجة مئوية على غالبية المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و40 درجة مئوية، وتصل إلى 43 درجة مئوية على غات.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و40 درجة مئوية.

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