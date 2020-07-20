ضبط متهمين بارتكاب سرقات في الكريمية

أحد المتهمين بارتكاب سرقات في منطقة الكريمية، 19 يوليو 2020، (داخلية الوفاق)

ضبط أعضاء مركز شرطة الكريمية التابع لمديرية أمن الجفارة وقوة الإسناد شخصين متورطين في ارتكاب سرقات في الكريمية.

وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهمين اللذين اعتادا سرقة السيارات المتوقفة أمام السوق الاستثمارية في المنطقة، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وبالتحقيق معهما اعترفا بارتكاب الوقائع المنسوبة إليهما، واسترجعت منهما المبالغ المالية المسروقة، كما تم اتخاد الإجراءات القانونية معهما، وإحالتهما إلى جهات الاختصاص.

وطالت السرقات في الجفارة أخيرا الممتلكات العامة أيضا، إذ سرقت مجموعة خارجة عن القانون أسلاك كهرباء للضغط العالي والمنخفض بالبلدية يوم الأربعاء الماضي.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أن أسلاك الضغط العالي سرقت من «على خط المشتل محطة 30 الجليدة ببلدية الجفارة مسافة 450 مترا، وكذلك سرقة أسلاك ضغط منخفض من تفريعة المهدي بن سالم وتفريعة محمد كرع مسافة 640 مترا».