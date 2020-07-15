سرقة أسلاك كهرباء ضغط عال ومنخفض بالجفارة

سرقة الأسلاك تكلف الشركة العامة للكهرباء خسائر كبيرة. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، إن مجموعة خارجة عن القانون قامت بسرقة أسلاك كهرباء للضغط العالي والمنخفض بالجفارة، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

أوضحت الشركة أن أسلاك الضغط العالي سرقت من «على خط المشتل محطة 30 الجليدة ببلدية الجفارة مسافة 450 مترا، وكذلك سرقة أسلاك ضغط منخفض من تفريعة المهدي بن سالم وتفريعة محمد كرع مسافة 640 مترا».

وأضافت أن ذلك أدى إلى «انقطاع التغذية عن محول واحد بمنطقة الجليدة ببلدية الجفارة، وسبب ذلك انقطاع الكهرباء عن بعض المنازل والمزارع».

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن مناشداتها العديدة للجهات المختصة وعمداء البلديات باتخاذ تدابير عاجلة لحماية مكونات الشبكة الكهربائية من التعديات المستمرة عليها لم تلق أي اهتمام.