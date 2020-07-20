قيادات اجتماعية من ترهونة ترفض تصريحات الفاندي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يوليو 2020, 09:11 صباحا
وقفة لعدد من أهالي ترهونة، 18 يوليو 2020، (الإنترنت)

أعلن بيان باسم الأهالي والجهات الأمنية والقيادات الاجتماعية بمدينة ترهونة، وأعيان المنطقة الوسطى والجنوبية، رفض جميع التصريحات التي تنسب إلى ترهونة، و«على رأسها تصريحات صالح الفاندي».

وذكر البيان الذي صدر أمس الأحد، أن أهالي المدينة يتبرؤون من تلك التصريحات، و«أن الفاندي لا يمثل إلا نفسه»، معلنين «رفعهم الغطاء الاجتماعي عن كل من يمس وحدة التراب الليبي».

وأكد البيان أن جميع الجهات الأمنية والخدمية داخل ترهونة مستمرة في «دعم الحكومة المدنية وسلطة القانون والحكومة الشرعية والمتمثلة في حكومة الوفاق».

يذكر أن الفاندي كان من ضمن وفد مشايخ وأعيان القبائل الليبية، الذي التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة، يوم الخميس الماضي، «من أجل تفويض القوات المسلحة المصرية للتدخل في ليبيا لحماية الأمن القومي للبلدين».

 

جانب من المشاركين في الوقفة.
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