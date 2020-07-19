«تعليم الوفاق» تبحث آخر استعدادات امتحانات طلبة الشهادتين بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يوليو 2020, 05:24 مساء
اجتماع بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، لبحث استعدادات امتحانات شهادة إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بالخارج, 19 يوليو 2020. (تعليم الوفاق)

بحث وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، اليوم، استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بالخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع الوكيل مع مدير المركز الوطني للامتحانات، ومديري إدارتي الشؤون الإدارية والمالية والملحقيات وشؤون الموفدين، وفق بيان الوزارة اليوم.

وقال مدير المركز الوطني للامتحانات، السيد أحمد، إن الخطة المعتمدة من وزير التعليم بشأن تنفيذ الامتحانات تسير بشكل جيد، وإن الأسئلة جاهزة للشحن، مؤكدًا وصولها في وقت مبكر لكافة الساحات المستهدفة.

وأوضح مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، أحمد البنوني، أن كافة الملحقيات مستعدة لإجراء امتحانات طلبة الشهادتين، مشيرًا إلى أن إدارة الملحقيات تتابع خطة المركز الوطني للامتحانات بالتنسيق مع الملحقيات بالخارج. .

وبحسب البيان، جرى الاتفاق على عقد لقاءات فنية بين المركز وإدارة الملحقيات خلال الأسبوع الجاري، لتذليل أي صعوبات قد تواجه الملحقيات الأكاديمية في إجراء الامتحانات.

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