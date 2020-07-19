تسجيل 75 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 33 حالة في ليبيا

شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 75 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 33 حالة في ليبيا، أمس السبت، وفق ما جاء في النشرة اليومية للمركز حول الوضع الوبائي المحلي لفيروس «كورونا المستجد» في البلاد.

وقال المركز، في نشرته التي نشرها عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنه سجل 30 إصابة جديدة في طرابلس، من بينها 29 حالة جديدة وحالة واحدة مخالطة، وحالتان جديدتان في الخمس، وحالة مخالطة في صرمان، و4 حالات في جنزور من بينها 3 حالات جديدة وحالة واحدة مخالطة.

وأضاف أنه سجل أيضًا 6 حالات في ترهونة، من بينها 3 حالات مخالطة و3 حالات جديدة، إضافة إلى حالة إصابة واحدة في سواني بني آدم، و4 حالات في مصراتة، من بينها 3 حالات مخالطة وحالة واحدة جديدة.

كما سجل المركز 9 إصابات جديدة في زليتن، من بينها 4 حالات مخالطة و5 حالات جديدة، وسجل كذلك 16 حالة إصابة جديدة في سبها، من بينها 10 حالات مخالطة و6 حالات جديدة، وحالة واحدة جديدة في بلدية بنت بيه، وحالة إصابة واحدة أيضًا في الشاطئ.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية أنه سجل 33 حالة شفاء، من بينها 3 حالات شفاء داخل مدينة زليتن، و3 حالات شفاء داخل مدينة طرابلس، وحالة شفاء واحدة في مدينة مصراتة، و26 حالة شفاء داخل مدينة سبها.

وبهذه الإحصائية فإن إجمالي عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا بلغ 1866 حالة، من بينها 1400 حالة نشطة، بينما تعافى من الفيروس نحو 418 حالة، في حين بلغ عدد الوفيات 48 حالة، وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض.