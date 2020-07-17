تعرف إلى الوضع الوبائي في ليبيا بعد تسجيل 52 حالة إصابة بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 يوليو 2020, 07:15 مساء
شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا إلى 1704 إصابات، منها 1277 حالة نشطة، بينما تعافى 380 شخصا، ووصل عدد الوفيات إلى 47 حالة، وذلك بعد تسجيل 52 حالة إصابة أمس الخميس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 52 حالة موجبة بفيروس «كورونا» أمس الخميس، وحالة وفاة واحدة وحالة شفاء.

وبحسب بيان المركز اليوم، فإن حالات الإصابة توزعت على طرابلس التي سجلت 18 حالة منها 13 حالة جديدة وخمس لمخالطين، وفي بني وليد تم تسجيل أربع حالات منها حالة واحدة جديدة وثلاث حالات لمخالطين، بينما سجلت مصراتة أربع حالات جديدة.

«مكافحة الأمراض»: 52 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا

وفي زليتن، تم تسجيل أربع حالات منها ثلاث جديدة وحالة مخالطة، بينما سجلت سبها ثلاث حالات فقط، منها حالة مخالطة وحالتان جديدتان، وفي الشاطئ تم تسجيل ثماني حالات منها أربع جديدة ومثلها لمخالطين.

وسجلت تراغن أربع حالات منها حالتان جديدتان ومثلهما لمخالطين، وفي الغريفة، تم تسجيل أربع حالات أيضا ثلاث منها لمخالطين وحالة جديدة، فيما تم تسجيل حالة واحدة جديدة في القطرون، أما مدينة بنغازي فسجلت حالتين جديدتين.

فيما أعلن المركز تسجيل حالة شفاء داخل مدينة مصراتة، وحالة وفاة في مدينة بنغازي.

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