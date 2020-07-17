«مكافحة الأمراض»: 52 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 52 حالة موجبة بفيروس «كورونا» أمس الخميس، وحالة وفاة واحدة وحالة شفاء.

وبحسب بيان للمركز اليوم، فإن حالات الإصابة توزعت على طرابلس التي سجلت 18 حالة منها 13 حالة جديدة وخمسة لمخالطين، وفي بني وليد تم تسجيل أربع حالات منها حالة واحدة جديدة وثلاث حالات لمخالطين، بينما سجلت مصراتة أربع حالات جديدة.

وفي زليتن، تم تسجيل أربع حالات منها ثلاث جديدة وحالة مخالطة، بينما سجلت سبها ثلاث حالات فقط، منها حالة مخالطة وحالتان جديدتان، وفي الشاطئ تم تسجيل ثماني حالات منها أربع جديدة ومثلها لمخالطين.

وسجلت تراغن أربع حالات منها حالتان جديدتان ومثلهما لمخالطين، وفي الغريفة، تم تسجيل أربع حالات أيضا ثلاث منها لمخالطين وحالة جديدة، فيما تم تسجيل حالة واحدة جديدة في القطرون، أما مدينة بنغازي فسجلت حالتين جديدتين.

فيما أعلن المركز تسجيل حالة شفاء داخل مدينة مصراتة، وحالة وفاة في مدينة بنغازي.

وبحسب البيان وصل إجمالي الإصابات في ليبيا منذ ظهور فيروس «كورونا» في البلاد، إلى 1704 إصابات، منها 1277 حالة نشطة، بينما تعافى 380 شخصا، ووصل عدد الوفيات إلى 47 حالة.