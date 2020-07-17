مسؤول إيطالي: إعادة تمويل خفر السواحل الليبي خطأ فادح

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 يوليو 2020, 03:59 مساء
رئيس مقاطعة توسكانا الإيطالية، إنريكو روسّي، (آكي)

 أعرب رئيس مقاطعة توسكانا الإيطالية، إنريكو روسّي، عن «الاعتقاد بأنه كان خطأ فادحا إعادة تمويل خفر السواحل الليبي دون إفراغ (مخيمات الحشر)، التي يحتجز فيها عشرات الآلاف من المهاجرين في ظروف غير إنسانية».

وكتب روسّي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «بالتالي، نحن نستمر في دعم عمليات إعادة غير قانونية لمهاجرين إلى بلد في حالة حرب»، وذلك «في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان».

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وتابع روسي، القيادي في الحزب الديمقراطي الحاكم: «لقد طلبنا من كونتي2 (في إشارة إلى الحكومة الثانية لرئيس الوزراء)، قطع التواصل مقارنة بسياسات وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني».

وخلص حاكم توسكانا إلى القول: «لكننا نرى الآن فوق كل شيء، استمرارية غير مقبولة تفاقمت بسبب حصول هذا القرار على أصوات الأغلبية في مجلس النواب، بفضل دعم تيار يمين الوسط».

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