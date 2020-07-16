لجنة منح أذونات التشغيل بمصلحة المطارات تبحث إمكانيات مطار معيتيقة

اجتماع لجنة منح أذونات التشغيل مع إدارة مطار معيتيقة. (مصلحة المطارات)

عقدت لجنة منح الأذونات بمصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلاح في حكومة الوفاق الوطني، المشكلة برئاسة مدير ادارة التشغيل والتسهيلات، مصعب أبولطيفة اجتماعا مع إدارة مطار معيتيقة الدولي بحضور مدير عام المطار المهندس لطفي الطبيب.

وقالت مصلحة المطارات عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خصص لمناقشة إمكانيات المطار المتاحة من مرافق وبنية تحتية ولتحديد الحد الأقصى من الشركات التي يمكن أن يتم منحها الأذن بالتشغيل في المطار وفق القدرة الاستيعابية والسعة التشغيلية.

وأضافت أن الاجتماع ناقش مع إدارة المطار وضع شروط وضوابط منح أذونات التشغيل وتجديدها من طرف المصلحة لجميع الشركات التي تقدم الخدمات بالمطارات بما يلبي تقديم خدمات مناسبة للمسافرين وشركات الطيران وبما يضمن وجود منافسة عادلة بين الشركات الخدمية بالمطارات.

وأوضحت المصلحة أن ذلك يمكن إدارة المطار من توفير وتخصيص أماكن ومقرات إدارية للشركات بما يتماشى مع إمكانيات كل مطار وبما لا يفوق قدرته الاستيعابية وبما يسمح متابعة نشاط كل الشركات وجودة خدماتها وتلبيتها لشروط ومعايير السلامة والأمن المطلوبة وفق التوصيات الصادرة في هذا الشأن.