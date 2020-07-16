باشاغا: يمكن للبعثات الدبلوماسية العودة لممارسة أعمالها من العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يوليو 2020, 01:57 صباحا
وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا. (أرشيفية: وزارة الداخلية)

دعا وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، الخميس، إلى عودة البعثات الدبلوماسية لممارسة أعمالها من العاصمة طرابلس، مؤكدًا الاستعداد لتوفير الأمن لمقرات هذه البعثات وحماية موظفيها.

وقال باشاغا في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»:«بعد طرد العدوان عن طرابلس، وعودة الحياة الطبيعية شيئا فشيئًا لأحيائها، يمكن الآن للبعثات الدبلوماسية العودة لممارسة أعمالها من عاصمتنا بآمان».

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وأكد وزير الداخلية «جاهزية واستعداد» الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية بكل ضباطها ومنتسبيها لتوفير الأمن لمقرات هذه البعثات ولحماية موظفيهم.

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