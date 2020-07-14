باشاغا يدرس توحيد جهود «الداخلية» في البحث عن المقابر الجماعية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يوليو 2020, 03:28 مساء
جانب من اجتماع باشاغا مع لجنة تدارس جهود وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها في البحث عن المقابر الجماعية، 14 يوليو 2020. (داخلية الوفاق)

اجتمع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، مع لجنة تدارس جهود وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها في البحث عن المقابر الجماعية التي تم اكتشافها أخيرًا جنوب العاصمة طرابلس ومدينة ترهونة.

وتطرق الاجتماع الذي عُقد بديوان وزارة الداخلية، إلى سبل توحيد الجهود بين مكونات الوزارة المعنية بالخصوص، حسب بيان للوزارة منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتضم اللجنة عضوية كل من مدير مكتب حقوق الإنسان بالوزارة الدكتور خالد فلاح، ومستشارة المكتب عائدة بعيو، ورئيس جهاز المباحث الجنائية ومدير مكتب المعلومات والمتابعة، ومديري مديريتي أمن ترهونة وقصر بن غشير.

وحسب بيانات صادرة عن هيئات حكومة الوفاق انتشلت منذ مطلع الشهر الجاري 44 جثة من مقابر جماعية في ترهونة وجنوب طرابلس، كان آخرها جثتان مكتشفتان الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وافق على تشكيل فريق خبراء وإرسال بعثة تقصي حقائق إلى ليبيا لتوثيق الانتهاكات التي وقعت في البلاد منذ العام 2016، كما صدرت دعوات من منظمات دولية ودول من أجل إجراء تحقيق دولي في ملف المقابر الجماعية.

جانب من اجتماع باشاغا مع لجنة تدارس جهود وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها في البحث عن المقابر الجماعية، 14 يوليو 2020. (داخلية الوفاق)
جانب من اجتماع باشاغا مع لجنة تدارس جهود وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها في البحث عن المقابر الجماعية، 14 يوليو 2020. (داخلية الوفاق)
جانب من اجتماع باشاغا مع لجنة تدارس جهود وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها في البحث عن المقابر الجماعية، 14 يوليو 2020. (داخلية الوفاق)
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