نقل جثتين عثر عليهما في مقبرة جماعية بترهونة إلى «طرابلس الطبي»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يوليو 2020, 02:00 مساء
أفراد مركز الطب الميداني خلال انتشالهم جثة من مقبرة جماعية بترهونة، 5 يوليو 2020، (صفحة المركز على فيسبوك)

أعلن مركز الطب الميداني والدعم نقل جثتين عثر عليهما في مقبرة جماعية بمنطقة المصابحة في ترهونة إلى مركز طرابلس الطبي.

وتوجهت اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير العدل إلى موقع المقبرة يوم السبت الماضي، بتعليمات من النيابة العامة، لمعاينة الموقع، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

يذكر أن اللجنة الخاصة بملف المقابر الجماعية بترهونة مكلفة بقرار صادر عن وزير العدل رقم «411» لسنة 2020، وتضم في عضويتها البحث الجنائي، والطب الشرعي، ومركز الطب الميداني والدعم، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، وتستهدف البحث عن المقابر الجماعية بمدينة ترهونة، وتعمل تحت إشراف مكتب النائب العام.

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وحسب البيانات الصادرة عن هيئات حكومة الوفاق، انتشل منذ مطلع الشهر الجاري 44 جثة من مقابر جماعية في ترهونة وجنوب طرابلس، إضافة إلى الجثتين المكتشفتين السبت الماضي.

يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وافق على تشكيل فريق خبراء وإرسال بعثة تقصي حقائق إلى ليبيا لتوثيق الانتهاكات التي وقعت في البلاد منذ العام 2016، كما صدرت دعوات من منظمات دولية ودول من أجل إجراء تحقيق دولي في ملف المقابر الجماعية.

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