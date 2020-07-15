في ليبيا ودول عربية.. تشاهد اليوم محطة الفضاء الدولية كنجمة ساطعة في السماء

محطة الفضاء الدولية كما ستبدو مساء اليوم في ليبيا والمنطقة العربية. (صفحة علم الفلك على فيسبوك)

تظهر محطة الفضاء الدولية كنجمة شديدة السطوع في السماء لمدة ست دقائق مساء اليوم الأربعاء، لكن يمكنك مشاهدة بعض تفاصيلها باستخدام التلسكوب، جاء ذلك على صفحة علم الفلك بموقع فيسبوك، وهي مبادرة علمية تطوعية تهدف إلى ترجمة العلوم الفلكية من مصادرها الموثوقة وتقديمها للجمهور العربي.

وضعت الصفحة جدولا بموعد مرور المحطة وجهة ظهورها في كل بلد حسب توقيتها المحلي مساء، ففي ليبيا تظهر في الساعة 7:59 مساء جهة الغرب، وفي الجزائر الساعة 9:35 مساء غرب.

وفي تونس في حوالي الساعة 8:59 جنوب ومرور آخر الساعة 10:37 جهة الغرب، ومصر في نحو الساعة 7:24 جهة الجنوب ومرور آخر في الساعة 9:03 جهة الغرب.

وفيما يأتي موعد ظهور محطة الفضاء في عدد من البلدان العربية حسب توقيتها المحلي مساء.

الدولة، الساعة، مساء، الجهة

فلسطين 8:26 جنوب ومرور آخر الساعة 10:04 دقائق جهة الغرب.

مصر 7:24 جنوب ومرور آخر الساعة 9:03 جهة الغرب.

ليبيا 7:59 غرب.

الجزائر 9:35 غرب.

تونس 8:59 جنوب ومرور آخر الساعة 10:37 جهة الغرب.

المغرب 9:33 جنوب.

موريتانيا 8:31 غرب.

السودان 8:22 غرب.

السعودية 8:27 غرب.

الإمارات 7:51 جنوب.

العراق 8:28 جنوب.

الكويت 8:28 غرب.

اليمن 6:28 جنوب.

محطة الفضاء الدولية كما ستبدو عبر التلسكوب.(أرشيفية: الإنترنت)